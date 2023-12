Discarica a cielo aperto nei pressi del noto hotel: le immagini diventano virali - VIDEO

Discarica a cielo aperto in un canneto a Lago Patria. Un’immane discarica di copertoni e rifiuti vari. Si trova a Lago Patria, in un canneto che conduce poi ad un noto hotel della zona, come ha documentato un automobilista che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo richiesto un urgente intervento di bonifica. “ -dichiara Borrelli

“Tali scempi ambientali diventano sempre più frequenti perché le normative vigenti sono insufficienti a punire adeguatamente tali atti criminali e manca il monitoraggio delle aree abbandonate che vengono utilizzate per lo sversamento illecito di rifiuti. Servono, quindi, condanne più severe e più videocamere di sorveglianza.”

“Purtroppo nel nostro territorio non si placano le azioni di questi delinquenti del crimine ambientale”- commenta invece Giovanni Sabatino, presidente Ente Riserve Volturno Licola Falciano-“, si perché in questo caso non ci troviamo di fronte soltanto di fronte ad incivili, ma di veri e propri criminali, in barba non solo alle leggi, ma ogni principio di etica morale, se si pensa che sicuramente non vivono coi loro figli a migliaia di km. Servono controlli, soprattutto per scovare dove svolgono e dove sono ubicate le loro attività commerciali e pene chiare e certe.”