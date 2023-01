Scoperta una discarica a cielo aperto: multe per oltre 13mila euro

Mobili, materassi e quattro autovetture: questi i rifiuti rinvenuti all’interno di uno stabile disabitato in via Luigi Capone dai carabinieri della Compagnia di Casoria insieme ai militari del Gruppo di Castello di Cisterna ed ai carabinieri forestali di Napoli, durante un servizio di prevenzione e contrasto ai roghi di rifiuti.

Al termine degli accertamenti i militari hanno proceduto al sequestro dell’area e riaffidato le 4 autovetture ai legittimi proprietari che sono stati sanzionati per un importo totale di 13.154 euro. Le autovetture, anziché essere rottamate, erano state abbandonate indiscriminatamente in quel terreno senza copertura assicurativa. Proseguono le indagini per l’identificazione del proprietario dello stabile.