Lavori in corso, emergono rifiuti: scatta il sequestro. Denunciati in quattro

Era evidente che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Nel corso di controlli a Somma Vesuviana, ieri, una gazzella della locale stazione dei carabinieri stava percorrendo via del Colle quando i militari hanno notato nel verde dei lavori in corso da pare di alcuni mezzi pesanti. Dal sottosuolo affiorava un'ingente quantità di rifiuti.

I carabinieri hanno immediatamente interrotto la movimentazione del terreno e sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali di Ottaviano. Dagli accertamenti è emerso che erano in corso dei lavori di ampliamento dei capannoni di una ditta adibita alla lavorazione dei metalli.

Sono stati ritrovati rifiuti speciali non pericolosi: ferro, materiali di risulta di demolizioni e miscele bitumose che erano stati nel tempo accantonati lì.

L’area, grande circa 10mila metri quadrati, è stata sequestrata. Denunciati per gestione e smaltimento illecito dei rifiuti l’amministratore unico della società, un architetto, un imprenditore e un operaio.