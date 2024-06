Sorpresi a interrare rifiuti nel Parco protetto: architetto, imprenditore e altri 2 denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri erano impegnati in una delle consuete operazioni di controllo del territorio quando nell'area vesuviana hanno notato qualcosa di anomalo. Nel cuore del parco nazionale del Vesuvio, a Somma Vesuviana, a via del colle, in piena domenica vedono un movimento di mezzi pesanti. Decidono quindi di approfondire: e dal sottosuolo vedono affiorare una ingente quantità di rifiuti.

I militari dell'arma intervengono e interrompono le operazioni e la movimentazione del terreno. Sul posto arrivano in supporto gli uomini della Forestale di Ottaviano. L'arma procede quindi a tutti i controlli e dagli accertamenti emerge che erano in corso dei lavori di ampliamento dei capannoni di una ditta adibita alla lavorazione dei metalli. Vengono rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi: ferro, materiali di risulta di demolizioni e miscele bitumose che accantonati nel tempo.

L’area, grande circa 10mila metri quadrati, è stata sequestrata. Per gestione e smaltimento illecito dei rifiuti sono stati denunciate 4 persone: l’amministratore unico della società, un architetto, un imprenditore e un operaio.