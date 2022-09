Metro, weekend da incubo tra code e disservizi

Turisti e cittadini segnalano le file per acquistare i titoli di viaggio a Garibaldi e attese fino a 20 minuti per un treno

Per i napoletani le ferie sono finite, per Anm forse no. Un weekend da incubo per il trasporto pubblico napoletano con turisti e cittadini che hanno denunciato code, attese e disservizi. Sempre nell'occhio del ciclone la metropolitana. Nel video che proponiamo è possibile notare le lunghe file che si formano in piazza Garibaldi solo per acquistare un titolo di viaggio. Code dovute al fatto che, mentre nelle principali città italiane ed europee la stazione centrale è dotata di decine di biglietterie ed emettitori automatici, a Garibaldi esiste solo un punto vendita privato e quattro distributori. Di questi, però, almeno due alla volta sono fuori servizio.

Comprato il biglietto, c'è una seconda coda da fare, quella per accedere ai binari. Infatti, dall'inizio della pandemia, l'Anm ha ridotto a tre i tornelli attivi per la convalida dei titoli di viaggio. Vista l'enorme afflusso, è ovvio che si formino code. Superato anche questo ostacolo, c'è l'attesa per il treno che in questo weekend ha raggiunto i 20 minuti anche nelle ore di punta. Il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore ai Trasporti Enrico Cosenza e l'amministratore di Anm Nicola Pascale hanno più volte assicurato che il primo dei nuovi treni sarebbe entrato in funzione a settembre, ma al momento non ci sono novità.

Non va meglio in superficie, dove da inizio agosto manca l'apporto dei tram 1 e 2 per ricollocazione dei binari. La sospensione sarebbe dovuta durare fino al 4 settembre, ma a oggi le due linee non hanno ripreso a funzionare. I popolosi quartieri Poggioreale e Vicaria sono costretti, per raggiungere il centro, a servirsi della metropolitana. A tutto questo, si aggiunge una situazione traffico che mette a dura prova i nervi degli automobilisti. Non sono ancora ricominciate le scuole. Se i trasporti resteranno questi, quando i ragazzi torneranno in classe, la viabilità potrebbe collassare del tutto.