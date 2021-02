Le associazioni che si occupato di disabilità lanciano l'allarme: "Inserite di diversamente abili nel piano vaccini o rischiamo il collasso delle strutture sanitarie". A chiedere un intervento immediato sono le associazioni Fish e Anffas che ricordano come il commissario Arcuri aveva promesso che questa categoria sarebbe stata vaccinata contestualmente con gli over 80: "Invece non abbiamo più avuto notizie".