Gli stalli disabili ad Afragola si rifanno il look

Dopo le richieste dell'associazione La Battaglia di Andrea e la fattiva collaborazione del corpo della Polizia Municipale che le ha accolte, è da un po' di giorni che nella città di Afragola stanno ricomparendo tutti gli stalli per disabili che erano spariti nel tempo.

"Siamo felici di quanto sta avvenendo - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - non solo li stanno ricalcando, ma li stanno ripristinando totalmente, poiché in alcuni casi erano stati sradicati totalmente i pali. Il nostro ringraziamento va al comandante f.f. capitano Ciro Balsamo - prosegue - ma va anche ai due ufficiali che stanno gestendo egregiamente il servizio, il luogotenente Antonio Iazzetta ed il tenente Antonio Amore, i quali, con il loro lavoro stanno restituendo immagine alla città oltre che dignità ai disabili. Ci auguriamo che la prossima volta non ci sarà bisogno di rimettere anche i paletti - nel senso che non saranno rubati - ma che bisognerà solo ricalcarli in modo ordinario. Noi stiamo vigilando sulle operazioni e quello che possiamo dire é semplicemente che stanno facendo un ottimo lavoro.