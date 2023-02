Disabili senza cure, nuove rassicurazioni dal ministro

Secondo colloquio telefonico ieri tra il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli e La Battaglia di Andrea, associazione che da anni si batte per i diritti dei disabili.

"Ieri ci ha telefonato di nuovo il Ministro Locatelli e ci ha aggiornato sull'evolversi dei fatti - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'associazione - la priorità del Ministro è quella di far reintegrare i bambini dimessi, la nostra stessa priorità - prosegue - siamo certi che ci riusciremo perché nessun bambino deve essere privato dei suoi trattamenti terapeutici Laddove l'interruzione delle terapie portasse a una regressione oltre ad essere un grave danno per il paziente - conclude - sarebbe inoltre un grande spreco di denaro pubblico che trasformerebbe un investimento in denaro pubblico buttato".