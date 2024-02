Niente gita per una liceale disabile, non c'è un veicolo adatto a trasportarla

Non c'è un veicolo adatto per trasportarla, niente gita per una liceale affetta da tetraparesi. Avrebbe dovuto assistere con i suoi compagni a uno spettacolo teatrale inclusivo organizzato proprio per lei.

La mamma della ragazza, visibilmente adirata, si è recata dai carabinieri per presentare una denuncia nella quale riferisce di essere venuta a conoscenza dell'accaduto solo a case fatte, proprio il giorno della gita, quando è tornata a scuola per riprendere la figlia. Quando si è recata dalla preside per chiedere spiegazioni, sarebbe stata allontanata.

"Costretta" a comprare sedia e tablet

I militari del Vomero, coordinati dalla Procura (IV sezione, "fasce deboli"), sono già al lavoro per accertare i fatti. La madre della ragazzina costretta sulla sedia a rotelle a causa di una tetraparesi dispastico sistonica e iscritta al primo anno, racconta anche di essere stata costretta ad acquistare, spendendo di tasca propria, una sedia ad hoc e un tablet, che invece a loro dire sarebbero dovuti essere messi a disposizione dall'istituto scolastico.

La mamma della giovane si è affidata agli avvocati Sergio Pisani e Cecilia Gargiulo i quali, insieme con l'associazione "La battaglia di Andrea", si stanno ora adoperando per coadiuvarla.