De Luca: "Arrivano bollette che fanno paura. Governo pensi anche agli italiani"

Nuova diretta social, oggi, per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tanti gli argomenti trattati, a partire dal sistema sanitario italiano. "Attendiamo che il Ministero della Salute si decida a fare un riparto corretto del fondo sanitario nazionale e che restituisca alla Campania più di 200 milioni di euro l'anno che vengono sottratti rispetto alla media nazionale alla nostra regione, che dia le risorse per rendere credibili le case di comunità e che sblocchi l'ampliamento delle assunzioni di personale sanitario. Sia cancellata la vergogna in base alla quale la Campania è la regione che riceve meno di tutte nel riparto. Un vero e proprio scandalo che deve terminare".

Poi, De Luca, parla del progetto "Scuola Viva" che prevede investimenti, nei prossimi anni, di 100 milioni di euro. "L'obiettivo è quello di diffondere valori, di dare una mano a contrastare i fenomeni di delinquenza giovanile. In queste settimane e mesi siamo stati tutti un po' distratti da tante vicende nazionali e internazionali, abbiamo un po' perso di vista quello che diventerà sempre più il tema fondamentale per la vita delle famiglie, e cioè la condizione del reddito".

Poi, sul caro bollette: "In queste ore stanno arrivando bollette che fanno paura, che registrano raddoppi o triplicate rispetto all'anno scorso. Credo che il governo si debba concentrare su questi problemi". Infine, su Covid e mascherine: "Continuerete a vedere la mascherina sul volto del presidente della Regione Campania, io sarò sempre iper prudente. Ci avviamo verso l'estate, sarà una bella stagione turistica ma manteniamoci prudenti".