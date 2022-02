Inchiesta a Torre Annunziata: il sindaco Ascione si dimette

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. A comunicarlo è stato il primo cittadino attraverso un comunicato. Nelle ultime ore, Ascione aveva dichiarato di voler proseguire col proprio mandato nonostante gravasse sulla sua amministrazione un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia. Subito dopo la conferenza stampa, nel corso della quale aveva dichiarato di voler andare avanti, però hanno presentato le dimissioni alcuni membri della sua giunta e importanti consiglieri comunali della sua maggioranza.

A cominciare dall'assessore Luisa Refuto, anche lei indagata, che aveva rassegnato le sue dimissioni spiegando di essere rimasta particolarmente colpita dall'inchiesta che la vedeva coinvolta. Dopo di lei si erano dimessi anche i consiglieri comunali Francesco Nella e Michele Avitabile, nel corso della giornata di ieri. Anche la consigliera Maria Oriunto, anch'ella indagata aveva annunciato le dimissioni che non era riuscita a protocollare per un mero errore formale. Questa mattina si sono dimessi il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Raiola, anche lui indagato, e a seguire i colleghi Gerardo Salvi e Antonio Pallonetto. I membri dell'opposizione avevano poi annunciato di dimettersi alle 13 e 30. Vista la situazione Ascione ha deciso di fare marcia indietro e di rassegnare le dimissioni.

“Nel prendere atto delle dimissioni di alcuni consiglieri comunali – afferma Ascione -, e in particolare del presidente del consiglio, dott. Giuseppe Raiola, che mi ha seguito in questa avventura resistendo alle tante avversità che si sono presentate lungo il cammino, seppur consapevole di aver dichiarato di voler proseguire il mio mandato alla guida della città, con grande rammarico rassegno le mie dimissioni dalla carica di Sindaco pro tempore del comune di Torre Annunziata” queste le parole utilizzate dal primo cittadino dimissionario. Adesso avrà 15 giorni di tempo per un eventuale ritiro delle dimissioni o altrimenti si procederà con lo scioglimento del consiglio comunale.