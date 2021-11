Prende i soldi che un'altra persona ha dimenticato al bancomat: denunciato

Un uomo, 67 anni, di Terzigno, è accusato di furto dopo aver preso i soldi che un'altra persona aveva dimenticato di ritirare al bancomat. Il 67enne è stato identificato dai Carabinieri grazie alle immagini di videosorveglianza. La vittima, alle forze dell'ordine, ha raccontato di aver dimenticato di ritirare i soldi, rendendosene conto solo in un secondo momento.

Nel frattempo, però, i soldi erano già spariti, tanto che per la banca l'operazione era confermata. In sostanza, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 67enne - poi denunciato - avrebbe rimosso il denaro prima che scattasse il sistema di sicurezza dopo i canonici trenta secondi. Il fatto di non aver subito consegnato la somma al legittimo proprietario ha portato ad una denuncia per furto.