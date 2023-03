Piano di Difesa delle Coste approvato dalla giunta Comunale

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato ieri la delibera di indirizzo per la redazione del Piano di Difesa delle Coste : un provvedimento di grande importanza che consentirà, tra l’altro, la piena valorizzazione a fini turistici della balneazione nella città di Napoli.

E’ un provvedimento che nasce anche grazie all’impulso del Sindacato Balneari-Confcommercio Campania, che ha sollecitato l’avvio dell’iter per la redazione del Piano, in quanto esso consentirà agli stabilimenti balneari cittadini di superare la precarietà delle attuali licenze di esercizio ed andare verso una progressiva destagionalizzazione dell’attività, in modo da mettere a disposizione di residenti e turisti i servizi degli stabilimenti per gran parte dell’anno. “Ringraziamo il Sindaco e gli Assessori Cosenza ed Armato – afferma Mario Morra, delegato SIB-Confcommercio Campania per la città di Napoli – per essersi prontamente attivati ed aver velocemente fatto approvare questa delibera che dà il via alla redazione del Piano. E’ un provvedimento di grande importanza per la sicurezza e lo sviluppo della città nel suo complesso, viste le sue ricadute sull’economia del Turismo : il Piano consentirà alle imprese di lasciarsi alle spalle la precarietà attuale e di programmare investimenti per rendere fruibile la Risorsa Mare per l’intero anno, come ci chiedono tantissimi turisti anche nel periodo invernale, attratti dalla dolcezza del nostro clima”