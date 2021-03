Covid, Diego Sanchez: "Finalmente a casa dopo un mese di ricovero in ospedale"

Diego Sanchez, noto attore e regista teatrale, ha vissuto un mese da incubo a causa del Covid. "Per un mese preciso (oltre i 10 giorni a casa) sono stato ricoverato presso il Policlinico nuovo reparto Malattie infettive reparto Covid. È stata la più brutta esperienza della mia vita. Chi mi conosce sa che 5 anni fa ho combattuto (vincendo) la mia battaglia contro un tumore prima e un'embolia polmonare dopo, ma la paura che ho provato ora non la si può spiegare. È un Virus subdolo, cattivo e vigliacco, perché si nasconde e attacca quando meno te lo aspetti", racconta Sanchez in un lungo post pubblicato su Facebook.

"Ho temuto il peggio"

"I primi giorni in ospedale sono stati drammatici nel vero senso della parola portando tutti a temere per il peggio. Voglio pubblicamente ringraziare tutto lo staff medico e sanitario del reparto. Sono stati dei veri angeli (tranne uno, ma questo è un fatto a parte, c'è sempre la pecora nera in ogni famiglia) per l'assistenza, la pazienza e la forza di volontà impiegata con ogni singolo paziente fatto con il massimo della tranquillità senza mai spazientirsi. Ringrazio quanti mi sono stati vicino in tutti i modi, la mia famiglia, i colleghi, gli amici, il Professore Sivero, il mio compagno di stanza Vincenzo, ma in principal modo mio fratello Luca che si è fatto in quattro per me già quando ero ancora a casa. E approfitto per dire a quanti continuano a sparare cazzate, il VIRUS C'È ed è cattivo. Che poi lo stato non fa quello che deve fare è un altra cosa, ma di Covid e con il Covid si può morire. Grazie a tutti e anche questa è superata", conclude l'artista.