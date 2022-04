Turista e influencer giapponese tifoso del Napoli derubato allo stadio: "Hanno preso la mia telecamera"

"Uno steward mi aveva detto che non potevo entrare in Curva B con la telecamera e me l'ha presa. Il 99% dei napoletani è gentile, purtroppo a me sono capitati due str..."

Kumakura Hiraku, conosciuto da tutti come DiCoprio, è a Napoli da alcuni giorni. E' molto amato in città per essere un grande tifoso degli azzurri. Originario di Shibuya, uno dei 23 quartieri speciali (qualcosa di simile alle nostre Municipalità) di Tokyo, vive nel Giappone meridionale, a Ishigaki, ma quando può corre nella nostra città. Designer, advertising planner e YouTuber, "sono tifoso del Napoli. Il mio sangue è azzurro", ha svelato nei giorni scorsi ai microfoni di NapoliToday cosa lo lega alla città e quanto è forte la sua passione per Maradona.

Derubato allo stadio

DiCoprio ha denunciato però sul suo canale Youtube di aver subito il furto della telecamera con la quale viaggiava allo stadio Maradona durante Napoli-Roma. "Quando sono entrato allo stadio. Ero in Curva B. Uno steward mi ha perquisito e mi ha sequestrato la telecamera perchè non poteva entrare all'interno. Nonostante fosse molto piccola. Mi è stata presa dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita. Ma alla fine del match non mi è stata riconsegnata. Non c'era più e la polizia ha visto che lo steward ha appoggiato la telecamera a terra vicino al cancello dell'ingresso dello stadio. Mi spiace di aver perso tutti i video che avevo girato. Se c'è qualcuno che ha visto qualcosa e mi può far sapere gliene sarei molto grato, anche se domani dovrò partire. Il 99% dei napoletani è gentile, purtroppo a me sono capitati due str..."