Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Diana De Feo, moglie di Emilio Fede

Grave lutto nel mondo del giornalismo. Si è spenta a Napoli, all'età di 84 anni, Diana De Feo. La nota giornalista, moglie di Emilio Fede, è stata anche senatrice della Repubblica.

I funerali saranno celebrati nella giornata di giovedì al Vomero.

Tanti i messaggi di affetto e ricordo sui social, tra cui quello del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta: "Si è spenta all'età di 84 anni l'amica Diana de Feo, moglie dell'ex direttore del Tg4 Emilio Fede. La malattia ha portato via con sé una giornalista di lunga fama, amante dell'arte e della cultura, e una collega straordinaria, eletta senatrice del Pdl in Campania nel 2008. Sono vicino a Emilio e alle figlie Simona e Sveva. Un affettuoso e sentito abbraccio a loro e a tutti i suoi cari".