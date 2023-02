Aiutateci a trovare Diana: l'appello sui social dopo che la ragazza ha fatto perdere le sue tracce

"Diana Biondi è una studentessa federiciana scomparsa ieri. Aiutateci a far girare questo appello" è il primo messaggio lanciato su Facebook. Quindi, nel gruppo di Lettere Moderne dell'Università Federico II di Napoli un nuovo post accorato: "Aiutateci a trovare questa ragazza: è scomparsa. È uscita ieri mattina di casa e non è più rientrata. Pare si fosse recata a Napoli in zona universitaria. È iscritta alla facoltà di Lettere Moderne alla Federico II. Se avete contatti con persone che frequentano la sua facoltà o che potrebbero conoscerla fate girare la foto". Se qualcuno avesse informazioni può chiamare al numero indicato nel post: 331 8776262