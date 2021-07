Dramma in carcere: detenuto di 49 anni si impicca

Un detenuto napoletano di 49 anni si è impiccato stamattina nel carcere di Sanremo. Ad annunciare la triste notizia è Pietro Ioia, garante dei detenuti del Comune di Napoli. "Di carcere si continua a morire", ha scritto Ioia sul proprio profilo social.

Appello sulle violenze in carcere

L'ennesimo suicidio in carcere arriva dopo la polemica per le violenze di Santa Maria Capua Vetere ai danni di alcuni detenuti. "Quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere è stato una cosa eclatante, ma non è accaduto solo lì". Così il garante dei detenuti di Napoli, Pietro Ioia, nella conferenza stampa dopo i fatti avvenuti nel carcere casertano, con 52 misure cautelari ai danni di esponenti della polizia penitenziaria per pestaggi ai detenuti.

Ioia ha lanciato un appello "agli altri colleghi garanti dei detenuti di altre città. Queste cose succedono anche in altre carceri del Sud, del Centro e del Nord". Ioia, ex detenuto che ha trascorso alcuni anni nel carcere napoletano di Poggioreale, ha spiegato che "il sistema Poggioreale", al quale alcuni agenti della penitenziaria fanno riferimento nelle chat finite nell'ordinanza del gip, "non esiste più. Era il sistema per cui i poliziotti in branco assalivano i detenuti, successe anche a me tanti anni fa. Oggi non esiste più".