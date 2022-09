Detenuto muore nel carcere di Poggioreale, il garante Ciambriello: "Intercettare disagio ed eventi sentinella prima che accada l'irreparabile"

"L., 56 anni, è morto, probabilmente per infarto, nella prima mattinata di domenica nel carcere di Poggioreale. Ho incontrato in mattinata i suoi quattro compagni di cella, che mi hanno raccontato dei suoi dolori, da giorni: dolore al braccio, vomito, degli interventi fatti dal medico di turno in nottata. Invoco più sforzi ed interventi concreti per migliorare le condizioni di vita nelle carceri, intercettando il disagio, gli eventi sentinella, i problemi sanitari, prima che accada l'irreparabile". Così in una nota il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

Il corpo del detenuto è stato portato al Policlinico per l'autopsia. Il magistrato di turno ha sequestrato la sua cartella clinica.