Un gruppo di detenuti lavorerà negli Scavi di Pompei

Un gruppo di detenuti potrà svolgere attività di lavoro di pubblica utilità nei siti del Parco archeologico di Pompei. Sarà possibile grazie a un protocollo d'intesa firmato oggi, nell'auditorium degli scavi, dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, dal direttore della casa circondariale di Poggioreale, Carlo Berdini, del garante regionale dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e del presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli, Patrizia Mirra. Sono intervenuti anche il provveditore regionale e il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria della Campania, Lucia Castellano e Giovanni Russo. Tramite un messaggio inviato in occasione della firma dell'intesa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha voluto rivolgere il proprio plauso per "un'iniziativa che coniuga elementi essenziali per attuare in pieno la funzione costituzionale della pena: il lavoro innanzitutto, insieme alla cultura e alla bellezza.

Dopo quello per i percorsi di messa alla prova, ora anche questo accordo sul lavoro di pubblica utilità, che consentirà ad alcune persone private della libertà di essere impiegate presso il parco archeologico più famoso al mondo, assume un valore straordinario. A chi verrà a prestare qui il proprio servizio - persone ovviamente con profili adatti - noi offriamo una nuova occasione. La offriamo a loro e la offriamo alla nostra società: il lavoro è infatti la via maestra per arrivare alla recidiva zero, evitare cioè che chi abbia commesso un reato torni a delinquere".

Un investimento che è per Nordio "nell'interesse di tutti. E di questo voglio ringraziare i vertici dell'amministrazione penitenziaria, locali e centrali, la magistratura di sorveglianza, il garante dei detenuti, tutti gli operatori e, last but not least, il direttore Zuchtriegel per non aver mai fatto mancare il suo sostegno, ben consapevole di come la bellezza e la storia di un luogo unico come Pompei non possa che restituire ancora bellezza alla società tutta". Il protocollo ha una durata di due anni, eventualmente rinnovabile. L'obiettivo comune, sia all'amministrazione penitenziaria sia al Parco, è quello di "favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali e rendere la detenzione un'occasione di formazione e recupero, sfruttando la straordinarietà dei luoghi di cultura come ulteriore elemento di stimolo verso la riabilitazione personale e professionale".

I soggetti saranno individuati, in un numero massimo di cinque l'anno, tra coloro che hanno manifestato nel corso della loro pena una buona condotta, a cura di un'apposita commissione composta da figure professionali delle diverse istituzioni sottoscriventi l'accordo. Il programma potrà interessare diversi ambiti di attività, a secondo delle competenze e attitudini del singolo soggetto: dalla manutenzione del verde, al supporto più generale alla manutenzione ordinaria del sito ad attività di digitalizzazione e archiviazione documentale negli uffici amministrativi e prevederà un corso di formazione, anche in materia di sicurezza e protezione, propedeutico all'inizio dei lavori. Le attività si svolgeranno in maniera continuativa, il che consentirà "l'effettiva acquisizione di competenze lavorative che potranno essere sfruttate dal detenuto al termine della pena, per un effettivo reinserimento nel mondo del lavoro".

La casa circondariale si impegnerà nel "garantire la sorveglianza in situ dei soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e alle coperture assicurative di legge". "Questo protocollo, come già il precedente sottoscritto con il tribunale di Torre Annunziata - ha sottolineato Zuchtriegel - dimostra quanto la cultura, attraverso le istituzioni museali, possa avere un ruolo importante nelle attività di reintegrazione sociale, o anche semplicemente di avvicinamento al patrimonio culturale. Tali progetti, come altri avviati dal Parco, di inclusione del territorio e delle scuole, fanno sì che l'archeologia possa contribuire concretamente a cambiare la vita delle singole persone, e dunque di una intera società".