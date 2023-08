Acque e depurazione, piano da 290 milioni: coinvolti 150 comuni

La Giunta regionale ha approvato un vasto programma d’interventi per complessivi 290 milioni di euro in 150 Comuni della Campania. Si tratta di numerosi interventi per un corretto collettamento delle acque reflue e la successiva depurazione, nonché per il completamento delle reti idriche ed il contrasto alla dispersione attraverso l’innovazione tecnologica e l’efficientamento del sistema acquedottistico.

La Direzione Generale ciclo delle acque presso la Giunta Regionale è stata incaricata della esecuzione, previ accordi operativi con i Comuni interessati .

Prosegue l’impegno della Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi voluti dal Presidente De Luca, per una prioritaria attenzione al ciclo integrato delle acque verso l’autonomia idrica regionale ed una moderna rete di depurazione.