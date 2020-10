Deposito del falso a Forcella, sequestrati 13 quintali di merce

Un maxi deposito del falso è stato scoperto dalla polizia in via Pietro Colletta.

Ieri mattina due agenti del commissariato Vicaria-Mercato, liberi dal servizio, transitando in via Pietro Colletta hanno notato una persona che stava trasportando una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi capi di abbigliamento. I poliziotti hanno seguito l’uomo che, alla vista di una volante arrivata intanto in aiuto, è entrato velocemente in uno stabile dove è stato bloccato. Era in possesso di numerosi giubbotti contraffatti, che nascondeva nel sacco che portava con lui.

Insieme con altri equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale, e grazie ad una squadra dei Vigili del Fuoco che ha aperto le porte di diversi terranei dell’edificio, i poliziotti hanno controllato i locali. Lì hanno rinvenuto numerosi bustoni contenenti oltre 13 quintali di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti, nonché numerose etichette di note griffe.

L'uomo, un 37enne senegalese, è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro.