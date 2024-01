Strada trasformata in deposito di "auto rubate": le immagini finiscono sui social - VIDEO

Ad Afragola esisterebbe un deposito di auto rubate che i ladri utilizzerebbero per smontarle per ricavarne pezzi di ricambio da rivendere. A denunciarlo è un cittadino che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli raccontando come la scorsa notte un individuo sia transitato in quella strada per svuotare un cassonetto dei rifiuti per usarlo come contenitore dei pezzi d’auto:

“Da mesi in via XVII traversa Saggese ad Afragola, portano auto rubate smontando pezzi di ricambio e abbandonando le auto stesse lì sul posto. Questa notte, hanno anche deciso di rubare un secchio della differenziata per poterci mettere all'interno dei pezzi smontati da qualche auto. Più volte negli ultimi anni le forze dell'ordine sono venute a prelevare le auto rubate, e più volte sono state fatte denunce.”, dice il residente.

“Abbiamo chiesto di intensificare il monitoraggio su questa zona per poter incastrare i malfattori e tentare di arginare il fenomeno dei furti di auto che sta diventando una vera e propria tortura per i cittadini in balia dei delinquenti. In generale occorre un maggiore e migliore controllo del territorio che può avvenire soltanto aumentando il numero di agenti. Cosa che era stata promessa dal Ministro dell’Interno ma che ancora non è avvenuta, non concretamente.”. Queste le parole di Borrelli e di Salvatore Iavarone, rappresentante territoriale di Europa Verde.