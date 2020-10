Scovato il deposito del falso: 13 quintali di vestiti in un sotterraneo

Lo hanno notato mentre trasportava una busta dal quale fuoriuscivano capi d'abbigliamento. Così, due agenti di polizia del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno seguito quest'uomo di 37 anni, senegalese, e hanno scoperto che in diversi terranei di un edifico in via Pietro Colletta era nascosto un deposito del falso.

Al suo interno, la polizia ha trovato 13 quintali di vestiti contraffatti. Grazie ad una squadra dei Vigili del Fuoco che ha aperto le porte di diversi terranei. Il 37enne senegalese è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro.