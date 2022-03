Controlli movida: 23enne in giro a godersi la serata, ma doveva essere in isolamento Covid

Nel corso di imponenti controlli sulla movida cittadina, la polizia nella serata di ieri in via Tino di Camaino ha trovato un ragazzo che si godeva la serata in giro con amici nonostante fosse positivo al Covid-19 (dallo scorso 11 marzo) e dovesse essere in isolamento domiciliare.

Si tratta di un 23enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato denunciato per violazione dell'isolamento obbligatorio per positività al Covid-19 ed invitato dagli agenti a raggiungere la propria abitazione così da riprendere il periodo di isolamento.