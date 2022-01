"Riempiamo di botte medici e infermieri che fanno i vaccini”: tiktoker napoletano scoperto e denunciato

"Ci state facendo ammalare con questi vaccini e green pass. Andiamo all'Asl e picchiamo tutti i medici e quelli che stanno facendo le siringhe e stanno vaccinando la gente. Una alla volta veniamo all'Asl, vi picchiamo e ce ne andiamo". Era questa l'assurda minaccia che un utente di TikTok aveva lanciato ai medici che in questi mesi si stanno dedicando alla somministrazione di sieri anti-Covid. L'autore del video vireale è stato però identificato e denunciato dalla polizia.

A renderlo noto è stata la segreteria provinciale di Napoli del sindacato Fsp polizia di stato.

Il segretario generale provinciale Mauro Di Giacomo, riporta la nota di Fsp, "afferma, ancora una volta (se ce ne fosse bisogno) che il personale della Polizia di Stato, operante in una realtà complessa come quella Partenopea, nelle ultime ore ha dimostrato un senso di professionalità ed abnegazione non comune, a dimostrazione dell’efficienza ed efficacia della struttura Polizia di Stato e delle donne e uomini che la compongono, ed in particolare la D.I.G.O.S. di Napoli, riusciva in poche ore ad identificare e denunciare l’uomo del video, divenuto virale, in cui si istigava a fare irruzione nelle Asl ed a picchiare i medici che somministrano i vaccini".

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli aveva definito quella del video pubblicato su TikTok "propaganda criminale".