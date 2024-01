Accompagna il bambino a scuola, poi pesta due collaboratori scolastici davanti a tutti

Un brutale pestaggio si è verificato all'esterno di una scuola, dove poi il patrigno di un alunno ha dato in escandescenze e si è fatto denunciare.

Per quel collaboratore scolastico dell'istituto di Qualiano sembrava una mattina come tante altre. Arrivava in auto e a pochi metri dall’ingresso della scuola aveva visto un parcheggio disponibile. Un’altra auto gli è arrivata però alle spalle e si è infilata al suo posto. Il dipendente pubblico ha a quel punto chiesto spiegazioni, ma dall’automobilista - il patrigno di un alunno, che stava accompagnando questi a scuola - non sono arrivate risposte.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri a quel punto si sono alzate le voci, finché l'uomo non ha pesantemente alzato le mani sull'operatore scolastico, pestandolo davanti agli occhi di decine di studenti, genitori e insegnanti.

L'aggressore, 23enne di Villaricca già noto alle forze dell’ordine, stava rientrando in auto quando si è accorto che la vittima aveva avuto la forza di scattargli una foto con il cellulare. A quel punto è sceso nuovamente dal veicolo, ha afferrato il telefono e lo ha lanciato nella vicina campagna.

Inutile l'intervento di un'altra impiegata della scuola, anch'essa spintonata dal 23enne e fatta cadere dalle scale dell’istituto. "Sono un carabiniere", ha quindi mentito ai presenti, per lasciare infine il ragazzino a scuola e andar via come nulla fosse accaduto.

La denuncia ai carabinieri

Gli aggrediti hanno denunciato il fatto ai carabinieri, capaci di ricostruire la vicenda identificando rapidamente il violento.

A casa del 23enne i militari hanno trovato e sequestrato un bastone telescopico di ferro, uno storditore elettrico, un coltello a scatto, una pistola ad aria compressa.

È stato denunciato a piede libero. Dovrà rispondere di lesioni personali, rapina impropria, usurpazione di titolo e detenzione di oggetti atti ad offendere.

I due dipendenti dell'istituto scolastico sono stati trasportati in ospedale. I sanitari hanno riscontrato per loro lesioni ritenute guaribili in 12 e 6 giorni.