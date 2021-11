"Mi hanno travolto in Tangenziale e sono scappati" ma è falso: denunciato per simulazione di reato

Lo scorso mese di settembre un motociclista aveva denunciato di essere rimasto vittima di un incidente stradale, verificatosi sulla Tangenziale di Napoli tre mesi prima, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali, con omissione di soccorso e fuga del conducente di un’auto non identificata.

Dalle indagini svolte dal personale della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione della Polizia Stradale di Napoli, e grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della Tangenziale di Napoli, è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro.

L’uomo, un centauro napoletano, dopo essere rimasto in panne con il suo mezzo, si era fatto spingere da un secondo motociclista nel tratto Corso Malta-Capodimonte. Era caduto, riportando lesioni personali. Non avendo alcuna possibilità di essere risarcito per i danni subiti, si era quindi inventato la storia del falso incidente con omissione di soccorso e fuga.

Il 50enne è stato denunciato per simulazione di reato.