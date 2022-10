Insegue due ragazzine per rapinarle: baby rapinatore bloccato a piazza Cavour

Un 17enne è stato la scorsa notte fermato dai carabinieri pochi istanti prima che con ogni probabilità aggredisse due sue coetanee per rapinarle. L'episodio è avvenuto nella zona di piazza Cavour.

I militari del nucleo operativo della locale compagnia avevano notato il ragazzo - 17 anni da poco compiuti ma già con precedenti per rapina - che si aggirava nella zona in sella ad uno scooter, a bassissima velocità. Sceso dal veicolo, si stava avvicinando a due ragazzine che passeggiavano in vico Paglia Fiaschi.

I militari sono intervenuti e lo hanno bloccato. Aveva un'arma a portata di mano. Il 17enne è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di porto di oggetti atti ad offendere. È stato intanto affidato ai suoi genitori.