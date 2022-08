Paura all'Edenlandia, minorenne in giro nel parco con un coltello a farfalla

Nella serata di ieri a Fuorigrotta un 14enne è stato scoperto andare in giro con un coltello a farfalla ed è stato denunciato ed affidato ai genitori. Erano le le 22.30 ed una gazzella della compagnia di Bagnoli stava vigilando l’interno dell'Edenlandia.

C'erano molte persone. Ad un certo punto un ragazzino ha incrociato lo sguardo dei carabinieri che si stanno avvicinando. La reazione è apparsa inspiegabile: il minorenne è scappato.

Ne è quindi nato un inseguimento durato fino a quando il giovane non è caduto a terra, scivolato. Bloccato e perquisito, nelle tasche aveva un coltello a farfalla lungo 23 centimetri di cui 10 di lama. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per il reato di porto di arma o oggetti atti ad offendere per poi essere affidato ai genitori.