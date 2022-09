Sedicenne in gravi condizioni dopo essere stato aggredito, denunciato un coetaneo

I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per lesioni aggravate un ragazzino del posto classe 2006. Il 16enne sarebbe coinvolto nell’aggressione al suo coetaneo finito ieri ospedale in gravi condizioni.

Sono ancora in corso accertamenti in merito al coinvolgimento e al ruolo di altri due ragazzi, verosimilmente anch'essi minorenni.

La vittima intanto rimane ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita. È coscente e sarà certamente trattenuto in ospedale ancora qualche giorno.

La rissa e il ricovero

Il giovane ha riportato lesioni alla testa durante una lite scoppiata verosimilmente nella notte tra mercoledì e giovedì in via Croce, a Palma Campania. Secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato colpito a mani nude.