Litiga con la fidanzata al concerto di Bennato, due musicisti intervengono e lui li mette sotto con l'auto

Questa notte, intorno all’1.40, i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in piazza Schettini denunciando un ragazzo di 20 anni.

Poco prima stava litigando con la sua compagna. I toni, piuttosto accesi, avevano attirato l’attenzione di altre due persone presenti in piazza - due musicisti della band di Eugenio Bennato che si esibiva a poche decine di metri - le quali hanno provato a mediare tra la coppia per far calmare i litiganti.

Il 20enne non ha accettato l’intromissione: si è messo alla guida della sua auto e dopo qualche istante ha provato ad investire i due musicisti. Non hanno subito, fortunatamente, ferite significative. L'investitore però è stato identificato dai carabinieri e denunciato.