Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Beniamino Guidetti per una segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di aver subito il furto della sua borsa che aveva lasciato sul sedile lato passeggero dopo aver lasciato l’autovettura incustodita.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno accertato che un uomo si era avvicinato alla vettura della donna e, dopo aver aperto la portiera, aveva asportato la sua borsa per poi darsi alla fuga a bordo di un veicolo; poco dopo, gli agenti, nel transitare in viale Traiano, hanno intercettato l’auto con a bordo l’uomo e lo hanno bloccato.

Un 37enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per furto aggravato e per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli cui è sottoposto.