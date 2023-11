Era salito su un bus dell'Atac, a Roma, armato di forbici. Un 46enne di Napoli, dopo aver terrorizzato i passeggeri ed in particolare una 55enne minacciata direttamente con l'oggetto contundente, è stato bloccato e denunciato. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Monte delle Capre a Roma, il bus era della linea 228.

Quando la donna si è vista presa di mira dall'assalitore – per futili motivi, non era un tentativo di rapina – ha urlato, attirando l'attenzione del conducente il quale ha fermato il mezzo. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato il partenopeo.

Oltre alle forbici, i militari gli hanno trovato addosso anche due coltelli da cucina. Dovrà rispondere di minaccia aggravata e interruzione di un pubblico servizio.