La truffa del falso prete: denunciato uomo che si aggirava all'esterno della chiesa

Una truffa, particolarmente elaborata. È quella che ha portato ieri mattina ad Ottaviano alla denuncia, da parte deicarabinieri della locale stazione, di un 65enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di sostituzione di persona.

Tutto ha avuto luogo in piazza San Giovanni nei pressi dell’omonima chiesa, dov'era in corso la cerimonia delle comunioni. Un uomo passeggiava per la piazza indossando un abito ecclesiastico, Quello che sembrava un prete si avvicinava ai fedeli, si prestava a selfie, e mostrava i bigliettini di un’associazione, “Centro sociale giovanile onlus”.

I carabinieri passavano però proprio di lì e hanno notato che non si trattava del sacerdote della chiesa, così lo hanno fermato per vederci chiaro. Ci saranno accertamenti sull’associazione di cui parlava il 65enne - pare non esista - e sono in corso anche indagini se abbia chiesto o ottenuto offerte dai fedeli. Perquisita la sua auto, parcheggiata poco distante dalla chiesa, i carabinieri hanno trovato all'interno e sequestrato diversi capi d’abbigliamento ecclesiastici ed altri bigliettini recanti anche un Iban per delle offerte.

L’uomo è stato denunciato a piede libero e sono in corso accertamenti volti a verificare l’effettiva esistenza della onlus.