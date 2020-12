Dentista abusivo denunciato a Soccavo: sequestrato il suo studio

Uno studio dentistico abusivo è stato scoperto e sequestrato a Soccavo, con un 52enne denunciato perché colto sul fatto: senza alcuna autorizzazione o abilitazione, stava effettuando una visita odontoiatrica ad una paziente.

Sono stati i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano a sorprendere l'uomo. Per lui le ipotesi di reato sono esercizio abusivo della professione medica e violazione delle leggi sanitarie. Il falso dentista, inoltre, è stato multato per aver violato la normativa anti-Covid: non aveva mai effettuato una sanificazione dei locali.

Lo studio sequestrato era composto da un locale e da un laboratorio odontotecnico, non sanificati e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Sequestrata anche strumentazione medica di diverso genere, tra cui una poltrona da lavoro, attrezzature, materiale ad uso odontoiatrico, e decine di fiale di anestetici.

La posizione del 52enne è ora al vaglio delle Fiamme Gialle anche sotto il profilo fiscale. A quanto pare, non avrebbe presentato dichiarazioni dei redditi dal 2011.