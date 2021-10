Covid, non rispetta l'isolamento fiduciario e si mette a litigare in strada: denunciato

Sua figlia era risultata positiva al Covid e lui doveva restare a casa in isolamento fiduciario. Una prescrizione però non rispettata da un 38enne di Torre Annunziata, che è stato denunciato dalle forze dell'ordine.

L'uomo è stato scoperto dalla polizia perché visto – corso Vittorio Emanuele – discutere animatamente con un'altra persona. Il motivo della lite era proprio il fatto che l'altro gli sottolineasse che non poteva andarsene in giro come nulla fosse.

È quanto verificatosi nel corso di un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio attuato dagli agenti del commissariato oplontino.