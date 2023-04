Contrabbandava sigarette: com'è stato scoperto dai carabinieri

A Torre Annunziata i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per contrabbando di sigarette un 53enne del posto.

I militari hanno fermato e controllato l’uomo in via Monsignor Orlando trovandolo in possesso di alcuni pacchetti di sigarette privi del marchio del monopolio di Stato.

Perquisita anche l’abitazione dell’uomo: lì nascondeva altri 240 pacchetti di “bionde” contraffatte per un peso complessivo di 6 chili. È stato tutto sequestrato.