"Delivery" di abiti contraffatti, commerciante nei guai (e addio Reddito di Cittadinanza)

È stato denunciato per la messa in vendita di capi contraffatti. Ambulante dell'hinterland partenopeo, i cui ultimi redditi dichiarati al Fisco risalgono al 2004, è stato sorpreso a Città di Castello (provincia di Perugia) mentre vendeva un giubbotto in strada.

Contestualmente i finanzieri hanno trovato nella sua auto e sottoposto a sequestro oltre 100 indumenti che, per le loro caratteristiche e per le modalità di vendita, sono stati ritenuti contraffatti.

Da successive verifiche è emersa una sorta di "delivery" di capi contraffatti. Il commerciante, il cui contatto WhatsApp veniva diffuso tramite passaparola, dopo aver ricevuto un cospicuo numero di ordini partiva per qualche giorno in Umbria e provvedeva a consegnare a domicilio gli abiti ai suoi clienti.

I militari hanno ricostruito il volume d’affari dell'uomo, che per gli anni 2021 e 2022 ammonterebbe a circa 40mila euro. L’uomo è stato anche segnalato all’Inps in quanto percettore - a questo punto indebitamente - dal 2019 del Reddito di Cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 31mila euro.