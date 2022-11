Centro commerciale, si tocca davanti a due ragazzine: 22enne denunciato

Mercoledì pomeriggio gli agenti del commissariato Scampia sono intervenuti presso un centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco poiché personale della vigilanza aveva segnalato la presenza di un molestatore.

Un uomo si era abbassato il pantalone toccandosi le parti intime dinanzi a due minorenni nei pressi della galleria commerciale.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo all’esterno dell’esercizio commerciale identificandolo per un 22enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.