A 13 anni gira armato: denunciato dai carabinieri e affidato ai genitori

I carabinieri della stazione di Volla hanno denunciato per porto e detenzione abusivi di arma un 13enne del posto.

Il ragazzino era stato controllato in via Famiglietti dai militari della stazione di Volla: in vita, agganciata ad una cintura, portava la replica di una Bruni calibro 9, senza tappo rosso e con una cartuccia già in canna.

La pistola è stata sequestrata e il 13enne riaffidato ai genitori.