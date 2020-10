Venditori di calzini si approfittano di un ipovedente e gli sfilano 50 euro: denunciati

Si sarebbero approfittati di un ipovedente per prendergli 50 euro dal portafogli: è l'accusa per due venditori ambulanti napoletani di calzini, in trasferta a Roma.

Teatro della vicenda, via Tuscolana, nella Capitale. La vittima,rivoltasi immediatamente agli investigatori del commissariato vicino, è riuscita a dare una sommaria descrizione dei due, ricorrendo soprattutto al colore dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È partita così la ricerca da parte degli agenti che sono riusciti in breve tempo a fermare uno dei responsabili, individuato grazie al colore rosso della sua felpa. A chiudere poi il cerchio intorno al giovane 20enne, originario di Napoli, le dichiarazioni di alcuni passanti che hanno assistito all'episodio e il riconoscimento, da parte della vittima, del loro timbro della voce. Il giovane è stato quindi denunciato e a suo carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio dalla città di Roma della durata di 2 anni.