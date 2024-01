Undici mezzi Anm vandalizzati, scoperti e denunciati i presunti autori dei raid

Undici bus vandalizzati a colpi ad aria compressa contro i vetri. L’inquietante ed inspiegabile episodio di ieri ha, secondo la polizia, due colpevoli. Si tratta di un 28enne e un 34enne, entrambi napoletani, identificati grazie all’auto nella quale si trovavano (una Fiat Punto con targa polacca) evidentemente immortalata da telecamere di sorveglianza durante uno dei momenti del raid vandalico.

Nel veicolo è stata rinvenuta l'arma utilizzata per colpire i bus, una pistola softair munita di caricatore rifornito di 3 pallini di 6 mm, un barattolo con circa 900 pallini dello stesso calibro, 7 bombolette di anidride carbonica per consentire il funzionamento dell'arma, uno sfollagente telescopico in acciaio, 2 proiettili a salve. Uno dei due aveva addosso anche un coltello a farfalla, occultato all'interno di un marsupio.

Sono stati denunciati e dovranno rispondere di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il movente? "Semplice" goliardia.