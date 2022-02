Falsi infermieri, la truffa del kit di primo soccorso: campani in trasferta scoperti e denunciati

Si spacciavano per volontari del pronto soccorso per vendere dei kit medicali all'esterno di un ospedale della provincia di Padova. Un napoletano di 54 anni ed un beneventano di 48 sono stati denunciati dai carabinieri.

I due dovranno rispondere di truffa in concorso.

Entrambi residenti nel Bolognese, disoccupati e con precedenti, entravano e uscivano dal pronto soccorso di Schiavonia a caccia di vittime: dicevano di essere dei volontari e vendevano kit di primo soccorso al costo di cinque euro, per poi chiederne ulteriori cinque come offerta per l’ospedale (pratica che i nosocomi non mettono mai in atto).