"Coi tuoi cani su questo bus non sali": rissa a coltellate su di un 184

Una discussione su di un bus della linea 184 è finita addirittura a coltellate, ieri. A fronteggiarsi due napoletani, di 30 e 76 anni. Entrambi sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate dell'utilizzo delle armi.

I Baschi Verdi della Guardia di finanza, Gruppo Pronto Impiego Napoli - si spiega in una nota - hanno anche sequestrato un'arma da taglio.

I militari sono intervenuti mentre percorrevano via Foria e nei pressi di piazza Cavour sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato una colluttazione in corso in un bus, la stessa poi sfociata in un'aggressione con arma da taglio.

A quanto pare il 30enne, un dog sitter, voleva salire sul bus numero 184, ma l'anziano si è opposto.

I finanzieri intervenuti hanno sedato la rissa tra i due e riportato la calma tra i passeggeri del bus ed i presenti. Poi la pattuglia ha allertato il 118 li ha condotti in ospedale. Non sono feriti in modo grave.