Follia cippo di Sant'Antonio: ragazzi denunciati per il furto di un enorme albero

Un 15enne e un 14enne di Napoli sono stati denunciati a Marano. I due sono sorpresi dai carabinieri della locale sezione radiomobile mentre, in sella ad uno scooter, trascinavano un grosso pino.

I due giovani avevano preso l'albero da un condominio privato della zona e, quando si sono accorti di essere stati notati dai militari, lo avevano abbandonato in strada.

I carabinieri sono riusciti a fermarli dopo un centinaio di metri e ad identificarli. I due sono stati denunciati per furto e riaffidati ai genitori. Lo scooter era privo di assicurazione e il giovane alla guida era senza patente perché non ancora conseguita.

Verosimile che l'albero potesse servire per essere utilizzato in occasione del "cippo di Sant'Antonio", tradizionale falò realizzato in diversi quartieri della città e nei comuni della provincia di Napoli la sera di oggi, 17 gennaio.