Vasca da bagno e frigorifero sui binari della Circum, sono stati tre ragazzini: "Volevamo diventare famosi"

Hanno 16, 15 e appena 13 anni, e secondo la polizia sono coloro i quali hanno compiuto i raid nei pressi di un passaggio a livello incustodito di via Crapolla a Pompei, sulla linea della Circumvesuviana, ostruendo pericolosamente il transito dei convogli di volta in volta addirittura con una vasca da bagno, delle lastre di marmo, un frigorifero.

Ieri sera, gli agenti del commissariato di polizia di Pompei li hanno bloccati dopo un inseguimento. I tre ragazzini e sono tutti residenti in zona. I poliziotti li avevano sorpresi durante il danneggiamento di alcuni sensori lungo la linea ferroviaria.

Portati in commissariato, hanno confessato di essere gli autori di tutti i raid precedenti, commessi "per gioco" e perché "ci piaceva essere diventati noti". I tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura per i Minorenni di Napoli per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento.

Il commento di Umberto De Gregorio

Umberto De Gregorio, presidente di Eav, in seguito alla denuncia dei tre minorenni si è detto molto soddisfatto "della collaborazione istituzionale che ha portato alla denuncia dei tre irresponsabili che hanno messo a rischio la sicurezza ferroviaria". "Irresponsabili o delinquenti? Il fatto che si tratti di tre minorenni - aggiunge De Gregorio - non può farci essere del tutto tranquilli né clementi. Quello che andrà capito è cosa spinge a gesti cosi gravi dei ragazzi. Noia? Follia? O cosa? Mi piacerebbe incontrarli un domani perché anche sul piano umano questa vicenda è veramente inquietante”.

Quelle dei baby vandali sono state "azioni scellerate che avrebbero potuto comportare conseguenze gravissime - dice De Gregorio - ma, grazie alla stretta collaborazione tra Security Eav e forze dell'ordine, è stato possibile porre fine a tali eventi gravissimi. L'Ea rvingrazia il prefetto di Napoli, il procuratore di Torre Annunziata la polizia di Stato del commissariato di Pompei, per la rapidità di intervento e di risoluzione del problema.Un ringraziamento anche al sindaco di Pompei che ci ha supportato in questo momento di difficoltà".