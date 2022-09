Paura nel cuore di Napoli: ragazzini con coltelli a serramanico inseguono una donna

Sabato di controlli per i carabinieri, con due minori in scooter armati di coltello che sono stati denunciati.

I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno infatti denunciato due 17enni di napoli per porto abusivo di armi. Sono stati notati in via dei Tribunali mentre seguivano in scooter una donna. Bloccati e perquisiti nascondevano addosso rispettivamente un coltello a serramanico di 12 cm e uno di 22. Le lame sono state sequestrate.

Gli altri risultati dei controlli

Denunciato un 27enne di Ischia per detenzione di droga a fini di spaccio. Perquisito nei pressi del molo beverello è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish e marijuana. Un 20enne, invece, dovrà rispondere di guida senza patente perché mai conseguita.

Undici le contravvenzioni al codice della strada notificate ad altrettanti automobilisti e centauri incoscienti, 4 gli scooter sequestrati. Segnalati alla Prefettura un 17enne e una 15enne per droga. Nelle loro tasche una stecchetta ciascuno di hashish.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.