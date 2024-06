Coltelli e pistole, ragazzini fuori controllo in pieno centro: aggrediti due carabinieri

Notte di controlli a Napoli, con i carabinieri della compagnia Centro e della compagnia di Bagnoli a setacciare le strade.

Ragazzino aggredisce due carabinieri

Tre minorenni sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Nelle tasche dei ragazzini, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati trovati tre coltelli e una pistola replica con il tappo rosso rimosso. Uno dei giovanissimi, in sella a uno scooter rubato, ha opposto resistenza durante la perquisizione causando lesioni guaribili in sette giorni a due militari.

Controlli nei Quartieri Spagnoli

Nei Quartieri Spagnoli, ispezioni ai locali hanno portato i militari a elevare quattro sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e mancanza di autorizzazioni in materia di impatto acustico. Inoltre, due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e decine di contravvenzioni sono state emesse per violazioni del codice della strada. Infine, tre giovani sono stati sanzionati per possesso di droga.

Interventi tra Bagnoli, Posillipo e Coroglio

A Coroglio, un 29enne è stato denunciato per aver cercato di eludere il lettore di targhe coprendo quella del suo scooter con un giubbino. Anche un 61enne del rione Traiano, sorpreso in moto nonostante la patente revocata, e un 39enne evaso dai domiciliari, sono stati denunciati.

Tre parcheggiatori abusivi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. E ancora: in un locale sequestrato a Coroglio tre giovani sono stati denunciati per violazione di sigilli. Sequestrati 26 grammi di cocaina e tre assuntori di stupefacenti sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura.