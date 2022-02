Sciame motorini, ragazzi a volto coperto: scatta l'inseguimento nel cuore di Napoli

Perché in piena notte un gruppo di ragazzi fosse in via Depretis, su diversi scooter e tutti a volto coperto, lo stabiliranno le indagini. Due di questi intanto sono stati bloccati dalla polizia dopo un lungo inseguimento per le strade di Chiaia: si tratta di un 21enne di Ercolano e di un 17enne di Pozzuoli, entrambi con precedenti di polizia. Denunciati, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Agenti di polizia del commissariato Montecalvario e carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli avevano notato il singolare gruppo di centauri in un passaggio lungo la strada del centro cittadino. Tutti i mezzi hanno fatto perdere le proprie tracce nel corso di un inseguimento, eccetto uno intercettato da una volante del commissariato San Ferdinando.

Nonostante la guida pericolosa del ragazzo alla guida del mezzo, alla fine gli agenti sono riusciti a fermarli dopo che erano scappati a piedi lungo traversa Privata Laganà.

I due ragazzi sono stati anche multati perché senza casco ed il conducente denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. Infine, lo scooter su cui viaggiavano è stato sequestrato.